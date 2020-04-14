Врач перечислил места, где риск заразиться коронавирусом выше всего

Риск заразиться коронавирусом повышается в аптеках, магазинах и на заправках. При их посещении следует соблюдать определенные правила поведения. Так вероятность подхватить инфекцию уменьшится.

Потенциально опасные места озвучил в интервью газете «Аргументы и факты» врач высшей категории Владимир Зайцев. Он считает, что заражение возможно и во время прогулки с собакой, и если человек вышел вынести мусор.

Если необходимо сходить в аптеку, то стоит надеть маску. Нелишним будет обработать нос противовирусной мазью. Для посещения лучше выбрать время, когда в аптечном пункте меньше всего посетителей. Лекарства или их аналоги врач советует выбирать заранее — так вы не создадите очередь в помещении. При входе и выходе из аптеки обработайте руки антисептиком.

Маска нужна и для похода за продуктами. Если вы берете тележку или корзинку, то тоже обрабатывайте руки антисептиком. Составьте список и купите продуктов на несколько дней вперед. Так вы сократите свое время пребывания в торговой точке. Лучше, если в магазин ходит один и тот же член семьи. Когда берете пакеты для фасовки, не слюнявьте их пальцами при попытке раскрыть.

Антисептик пригодится и перед заправкой машины. Оптимальным выходом будет полная бесконтактная заправка.

После прогулки с собакой нужно сначала обработать руки сантиайзером. Потом вымойте лапы животному, руки тщательно промойте с мылом. Если выносите мусор — тоже хорошенько мойте руки и обрабатывайте их антисептиком, напомнил врач.

По последним данным, в России COVID-19 выявили у 18 328 человек. Полностью выздоровели 1470 заболевших, 148 скончались.