Врач перечислил главные признаки сердечного приступа

Невролог Павел Хорошев назвал сайту телеканала «Звезда» три главных признака сердечного приступа.

Болезненное ощущение в груди, похожее на давление плиты, является самым верным и точным признаком того, что есть ишемия. Возможен и инфаркт миокарда. Второй признак — нарушение сердечного ритма.

«Это может быть ощущение кувыркания сердца, это может фибрилляция, то есть частота может увеличиваться до 300 ударов в минуту», — уточнил специалист.

Ощущение боли в спине примерно под левой лопаткой — это третий признак.

«Возникает она не всегда, примерно в 40% случаев», — добавил Хорошев.