Врач перечислил главные признаки бешенства в поведении человека

Врач-травматолог, ортопед Антон Третьяков перечислил главные признаки бешенства, которые можно заметить в поведении зараженного человека.

Специалист рассказал, что первым делом при инфицировании поднимается температура. Далее появляются изменения в реакции на некоторые явления, информирует телеканал «Звезда».

«У зараженного бешенством человека наблюдается гидрофобия — боязнь воды, а также света», — уточнил Третьяков.

Специалист подчеркнул, что такие симптомы появляются внезапно.

У зараженных животных поведение становится неадекватным. Может проявляться чрезмерная агрессия или наоборот боязнь всего окружающего. Также часто наблюдается сильное слюнотечение. После укуса животное может погибнуть.