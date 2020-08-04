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    04 августа 2020, 13:33

    Врач перечислил главные признаки бешенства в поведении человека

    Полина Петрова

    Врач-травматолог, ортопед Антон Третьяков перечислил главные признаки бешенства, которые можно заметить в поведении зараженного человека.
    Врач перечислил главные признаки бешенства в поведении человека

    Специалист рассказал, что первым делом при инфицировании поднимается температура. Далее появляются изменения в реакции на некоторые явления, информирует телеканал «Звезда».

    «У зараженного бешенством человека наблюдается гидрофобия — боязнь воды, а также света», — уточнил Третьяков.

    Специалист подчеркнул, что такие симптомы появляются внезапно.

    У зараженных животных поведение становится неадекватным. Может проявляться чрезмерная агрессия или наоборот боязнь всего окружающего. Также часто наблюдается сильное слюнотечение. После укуса животное может погибнуть.

    Новости SMI.FM