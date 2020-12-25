Врач перечислил главные отличия гриппа от других респираторных заболеваний

Тем не менее существует несколько симптомов, которые с большой вероятностью указывают на грипп. Среди них высокая температура, выраженная интоксикация, кашель.

Для подтверждения диагноза разработаны лабораторные и экспресс-методы. Исследование проводится методом ПЦР образца из носоглотки и/или ротоглотки. Также продаются экспресс-тесты, которые позволяют за 10 минут определить наличие возбудителя гриппа в мазке из носоглотки.

Однако поставить окончательный диагноз и назначить правильное лечение способен только врач.

Прививку от гриппа в Московской области сделали более 4,7 миллиона человек. Таким образом, план вакцинации местных жителей от гриппа на 2020 год перевыполнен.

У многих заразившихся коронавирусом наблюдаются высокая температура и боль в горле. Также пациенты жалуются на затрудненное дыхание и появившуюся отдышку.