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    25 декабря 2020, 11:22

    Врач перечислил главные отличия гриппа от других респираторных заболеваний

    Алена Макаренко

    Отличить грипп от простуды или COVID-19 достаточно сложно, не всегда даже профессионалы могут сразу же поставить диагноз. Об этом рассказал рассказал и. о. директора НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, сообщил сайт NEWS.ru.
    Врач перечислил главные отличия гриппа от других респираторных заболеваний

    Тем не менее существует несколько симптомов, которые с большой вероятностью указывают на грипп. Среди них высокая температура, выраженная интоксикация, кашель.

    Для подтверждения диагноза разработаны лабораторные и экспресс-методы. Исследование проводится методом ПЦР образца из носоглотки и/или ротоглотки. Также продаются экспресс-тесты, которые позволяют за 10 минут определить наличие возбудителя гриппа в мазке из носоглотки.

    Однако поставить окончательный диагноз и назначить правильное лечение способен только врач.

    Прививку от гриппа в Московской области сделали более 4,7 миллиона человек. Таким образом, план вакцинации местных жителей от гриппа на 2020 год перевыполнен.

    У многих заразившихся коронавирусом наблюдаются высокая температура и боль в горле. Также пациенты жалуются на затрудненное дыхание и появившуюся отдышку.