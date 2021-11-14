Врач перечислил факторы, отягчающие течение ковида

Онкологические заболевания, сахарный диабет и болезни сердца осложняют клиническую картину при ковиде. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Сергей Черемушкин.

«Любая сопутствующая патология, заболевание, особенно гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, патология крови, онкологические состояния утяжеляют течение болезни, повышая риски неблагоприятных условий», — сказал медик радио Sputnik.

При этом он добавил, что только 5-15% пациентов переносят ковид в тяжелой форме. По словам Черемушкина, на течение болезни также влияет штамм вируса и состояние иммунитета человека.

«Здесь будут иметь значение несколько факторов. Это вирулентность, то есть опасность и агрессивность текущего штамма вируса, особенности иммунного ответа конкретного индивидуума, вирусная нагрузка, то есть полученная доза вируса», — перечислил врач-терапевт.

Он отметил, что бывают случаи, когда в больницу поступают молодые люди с тяжелым поражением легких. Причем у таких пациентов не было факторов риска. Черемушкин подчеркнул, что самым надежным способом защититься от ковида является вакцинация.