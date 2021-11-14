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    14 ноября 2021, 03:05

    Врач перечислил факторы, отягчающие течение ковида

    Врач Черемушкин: диабет и болезни сердца отягчают течение ковида

    Дарья Бунякова

    Онкологические заболевания, сахарный диабет и болезни сердца осложняют клиническую картину при ковиде. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Сергей Черемушкин.

    Врач перечислил факторы, отягчающие течение ковида

    «Любая сопутствующая патология, заболевание, особенно гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, патология крови, онкологические состояния утяжеляют течение болезни, повышая риски неблагоприятных условий», — сказал медик радио Sputnik.

    При этом он добавил, что только 5-15% пациентов переносят ковид в тяжелой форме. По словам Черемушкина, на течение болезни также влияет штамм вируса и состояние иммунитета человека.

    «Здесь будут иметь значение несколько факторов. Это вирулентность, то есть опасность и агрессивность текущего штамма вируса, особенности иммунного ответа конкретного индивидуума, вирусная нагрузка, то есть полученная доза вируса», — перечислил врач-терапевт.

    Он отметил, что бывают случаи, когда в больницу поступают молодые люди с тяжелым поражением легких. Причем у таких пациентов не было факторов риска. Черемушкин подчеркнул, что самым надежным способом защититься от ковида является вакцинация.