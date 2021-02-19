Врач перечислил болезни, на которые может указывать ухудшение памяти

Если у пожилого человека начались провалы в памяти — ему необходимо обратиться к врачу. Потому что забывчивость может быть вызвана серьезными болезнями.

«Важно понимать, у кого она (забывчивость — прим. ред.) развилась: у ребенка, юного человека, пожилого человека. Если начинаются провалы в памяти у пожилого человека, ему необходимо обратиться к врачу вне зависимости от того, перенес он коронавирус или нет, потому что это очень серьезный симптом», — рассказал директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин сайту «Аргументы и факты».

К ухудшению памяти у людей в возрасте могут привести нарушение кровообращения в мозге, черепно-мозговые травмы, сосудистые нарушения на фоне повышенного артериального давления, проблемы с сердцем и сосудами, вследствие которых нарушается питание мозга, а также острые хронические заболевания — от диабета до болезни Альцгеймера, объяснил врач.

По его словам, также следует обращать внимание на такие симптомы, как скачки температуры и беспричинная усталость. Эти симптомы, как и появление забывчивости, часто связывают с перенесенным ковидом, но они могут быть вызваны и другими болезнями. При появлении таких симптомов, как отметил Верткин, необходимо обратиться к врачу.

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