Врач перечислил болезни, о которых могут сигнализировать красные родинки

«Самая первая причина, на которую нужно обратить внимание, — это нарушения со стороны печени. Самый частый вариант — это застой желчи. Он может быть вызван токсичной нагрузкой среды — тяжелые металлы, вирусные инфекции. И третий вариант — это прием препаратов, таких как антидепрессанты, гормональные», — пояснила врач.

По словам Маркеловой, сами по себе красные родинки безопасны, однако проверить печень все равно стоит. Если кому-то эти родинки не нравятся и есть желание от них избавиться, необходимо сначала проконсультироваться с врачом. После этого можно обратиться к лазерной хирургии.

Врач добавила, что ангиому можно удалить при помощи любой лазерной технологии: хирургическим путем или при помощи, радионожа. Все зависит от размера красной родинки и места, где она расположена.