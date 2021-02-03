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    03 февраля 2021, 09:39

    Врач перечислил болезни, о которых могут сигнализировать красные родинки

    Андрей Иванов

    Красные точки по всему телу могут быть простым нарушением в работе микрокапиллярной системы. Однако если это родинки, то они могут указывать на проблемы с печенью. Об этом в разговоре с Пятым каналом рассказала дерматолог Олеся Маркелова.
    Врач перечислил болезни, о которых могут сигнализировать красные родинки

    «Самая первая причина, на которую нужно обратить внимание, — это нарушения со стороны печени. Самый частый вариант — это застой желчи. Он может быть вызван токсичной нагрузкой среды — тяжелые металлы, вирусные инфекции. И третий вариант — это прием препаратов, таких как антидепрессанты, гормональные», — пояснила врач.

    По словам Маркеловой, сами по себе красные родинки безопасны, однако проверить печень все равно стоит. Если кому-то эти родинки не нравятся и есть желание от них избавиться, необходимо сначала проконсультироваться с врачом. После этого можно обратиться к лазерной хирургии.

    Врач добавила, что ангиому можно удалить при помощи любой лазерной технологии: хирургическим путем или при помощи, радионожа. Все зависит от размера красной родинки и места, где она расположена.