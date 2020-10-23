Врач перечислил аргументы против КТ во время коронавируса

Желание сделать КТ вредит системе здравоохранения в целом, перегружая ее, и самим пациентам.

Поход на КТ легких без назначения врача — потенциально опасный поступок, предупредил медик. Он объяснил, что компьютерная томография показывает изменения в легких, но не диагностирует инфекцию. Если у человека с респираторными жалобами в виде насморка и кашля нет изменений на КТ, это не означает, что он не подхватил коронавирус. Подтвердить наличие в организме COVID-инфекции можно только с помощью ПЦР-анализа — мазка из ротоглотки.

Кроме того, КТ может показать изменения в легких, не связанные с коронавирусом. Остаточные явления в легких после COVID-19 легко спутать с последствиями других вирусных пневмоний или иных заболеваний.

Помимо этого, компьютерная томография не так безобидна, как УЗИ. КТ-метод связан с достаточно высокой лучевой нагрузкой на пациента, поэтому такое исследование необходимо делать только строго по медицинским показаниям.