Здоровье 24 ноября 2022, 14:29 Врач-педиатр рассказала, чем опасно катание на тюбингах зимой Педиатр Нисо Одинаева: опасность тюбинга заключается в его неуправляемости

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Для зимних прогулок с детьми лучше и безопаснее выбирать всем знакомые с детства санки. Катания на популярных сейчас тюбингах может привести к серьезным травмам. Об этом в беседе News.ru рассказала педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинцова.

На первый взгляд кажется, что "ватрушка" является весьма безобидным зимним видом развлечения. Однако врач считает, что упасть с санок не так опасно, как с "ватрушки". Из-за своей конструкции тюбинг способен развивать большую неконтролируемую скорость.

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Также его опасность заключается в том, что при попадании на любую неровную поверхность существуют огромные риски повредить позвоночник. "Лучше предпочесть тюбингу санки", - подчеркнула педиатр.

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