Врач Печетов назвал группу риска по раку легких

Врач Алексей Печетов рассказал, кто относится к группе риска по раку легких. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В группе риска — курильщики, пациенты с онкологическим анамнезом в семье, жители больших городов и неблагоприятных с точки зрения экологии регионов», — рассказал врач.

По данным сайта «Русская планета», на начальных этапах проблемы с легкими не имеют никаких симптомов. Поэтому следует регулярно делать КТ легких, особенно тем, кто входит в группу риска.