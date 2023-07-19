Здоровье 19 июля 2023, 14:06 Врач Павлова заявила, что отеки на ногах по утрам могут говорить о проблемах с сердцем

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Отеки конечностей по утрам могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, на что стоит обратить внимание при появлении подобных симптомов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал медика.

Специалист пояснила, что в большинстве случаев отеки свидетельствуют о проблемах с сердцем и сосудами. Она посоветовала не бороться с отеками с помощью мочегонных средств. По ее словам, при наличии такого состояния стоит обратиться за помощью к врачу, написал «Царьград».