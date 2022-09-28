Врач Павлова связала осеннюю сонливость с нехваткой витамина D | 360°

Здоровье 28 сентября 2022, 11:56 Поделиться Telegram

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Viber Врач Павлова связала осеннюю сонливость с нехваткой витамина D Эндокринолог Павлова: лучше всего обратиться к врачу, если вы чувствуете слабость и апатию Unsplash

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Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова в разговоре с радиостанцией Sputnik заявила, что осенняя сонливость и апатия часто бывают связаны с недостатком витаминов в организме, особенно витамина D.

Медик отметила, что с наступлением осени происходит изменение гормонального фона.

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«Распространенная история — люди летом перестают принимать витамины, считая, что они не нужны. В основном сезонная осенняя слабость бывает связана с дефицитом витамина D. Человек убежден, что если летом солнца много, то витамин D обязательно накопится. Отказ от его приема приводит к дефициту как раз ближе к осени, и начинается осенняя хандра. В это же время происходит изменение гормонального фона: количество солнечного освещения сокращается, и синтез серотонина уменьшается. Все это в комплексе приводит к проблемам. Поэтому лучше всего обратиться к врачу, если вы чувствуете слабость и апатию», –сообщила врач.

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По словам Павловой, повысить энергию и взбодриться поможет кофе и горький шоколад.

«Конечно, помогают такие вещи, как шоколад. Я всегда говорю, что шоколад — это лекарство. Кладем пять граммов за щеку и рассасываем, не запивая горячей водой. Это окажет положительное воздействие, поможет мозгу — даст тонус, энергию и удовлетворение серотонином», — резюмировала Павлова.

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