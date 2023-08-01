Здоровье 01 августа 2023, 10:48 Врач Павлова: сильный запах пота появляется при диабете и гормональном сбое

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Причинами появления сильного запаха пота у женщин и мужчин могут стать нарушения гормонального фона и диабет первого типа. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, усиление запаха пота почти всегда связано с какими-либо патологическими процессами в организме. Также такие изменения могут сигнализировать о наличии грибковой инфекции в подмышечных впадинах.

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Врач отметила, что потоотделение является естественным процессом, однако от здорового человека ничем пахнуть не должно.