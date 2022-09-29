Врач Павлова рассказала о способах борьбы с депрессией | 360°

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Врач Павлова рассказала о способах борьбы с депрессией

Эндокринолог Павлова посоветовала употреблять кофе и шоколад для борьбы с депрессией

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Осенью многие люди начинают сталкиваться с упадком эмоционального состояния. Иногда обычная апатия может перерасти в настоящую депрессию. Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова рассказала о способах справиться с негативом. Об этом сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, упадок сил происходит из-за недостатка витаминов, среди которых витамин D. В организме человека осенью начинаются изменение гормонального фона, из-за чего уменьшается синтез серотонина.

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Поднять настроение и взбодриться поможет кофе. Однако не стоит употреблять его в слишком большом количестве, передали Nation News.

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«Кофе — хороший стимулятор, если его не много. Если человеку кофе помогает в подъеме тонуса, то одна-две чашки отдельно от основных приемов пищи — вполне приятный и правильный способ», — отметила Павлова.

Кроме того, получить прилив энергии можно с помощью шоколада. Однако полезным будет лишь небольшое употребление этой сладости, передал «Первоисточник».

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