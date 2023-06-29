Здоровье 29 июня 2023, 19:59 Врач Павлова рассказала, как составить идеальный рацион Врач Павлова посоветовала добавлять в еду 1,5 грамма белков на килограмм веса

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Существует схема, помогающая составить для себя идеальный рацион. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как подобрать для себя правильную еду. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Telegram-канал медика.

Специалист пояснил, что ежедневно надо употреблять 1,5 грамма белков на один килограмм веса. Число жиров должно составлять 0,8–1,1 грамма на килограмм веса. Углеводов же должно быть два грамма на килограмм.

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При этом белок должен быть в каждом приеме пищи.