Врач Павлова рассказала, как побороть стресс

Многие люди часто сталкиваются со стрессом. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, каким образом можно быстро побороть данное состояние. Об этом сообщила «Российская газета».

Самым простым способом побороть стресс является употребление воды. Однако делать это стоит необычным образом. Пить воду стоит большими глотками. Таким образом получится довольно быстро справиться с сильными переживаниями.

Кроме того, физическая активность также помогает бороться с негативными эмоциями. В момент наиболее активного стресса стоит сделать паузу и посвятить свое время пробежке или активной зарядке.

Медик также обратила внимание на тот факт, что влиянию стресса в намного меньшей степени подвержены люди, которые часто бывают заняты каким-либо делами. Она обратила внимание на тот факт, что безделье ялвяется одним из основных факторов возникновения стресса. передало utro.ru.