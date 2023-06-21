Здоровье 21 июня 2023, 15:02 Врач Павлова рассказала, как нужно действовать в первые 10 секунд сердечного приступа Врач Павлова: просто попросите человека покашлять и сделать глубокий вдох

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Врач из Челябинска Юлия Павлова в беседе с «ФедералПресс» рассказала как действовать, если у человека случился сердечный приступ.

По словам медика, в первые 10 секунд необходимо попросить человека покашлять, а затем сделать глубокий вдох. Затем следует немедленно вызвать скорую помощь.

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«Просто попросите человека покашлять. Медленно, без надрыва и как можно больше. Между каждыми двумя покашливаниями необходимо делать глубокий вдох», — добавила медик.

Благодаря кашлю сердце начнет сжиматься, что поспособствует циркуляции крови. При глубоком вдохе кислород быстрее поступит в легкие.