Врач Павлова рассказала, как есть сладкое и не толстеть

В попытках похудеть многие люди зачастую отказываются от сладкого. При этом подобное решение может даваться очень тяжело. Врач-эдокринолог Ольга Павлова рассказала, что для похудения не обязательно переставать радовать себя десертами, передала «Вечерняя Москва».

Медик пояснила, что существуют два вида сладких блюд: первый вид состоит из сахара и белой муки, второй делают на сахарозаменителях и альтернативных видах муки.

Сладости первого типа стоит употреблять людям возрастом до 25 лет, а также тем, кто не страдает от серьезных проблем со здоровьем. Однако перед употреблением необходимо соблюсти несколько правил: до десерта стоит съесть белок и клетчатку. При этом порция сладкого должна быть небольшой.

Людям, которые страдают от сахарного диабета, лучше вовсе избегать такого вида десертов. Им стоит остановиться на сладостях на стевии, эритризоле, кукурузной, гречневой или полбяной муке, так как они не провоцируют повышение уровня сахара в крови, сообщило utro.ru.