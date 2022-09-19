Врач Павлова рассказала, как быстро справиться с осенней простудой | 360°

Здоровье 19 сентября 2022, 15:01 Поделиться Telegram

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Viber Врач Павлова рассказала, как быстро справиться с осенней простудой

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Осенью с приходом холодов многие люди сталкиваются с проблемами со здоровьем. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как быстро справиться с ОРВИ. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на «Доктор Питер».

По словам специалиста, чтобы побороть проблемы со здоровьем, стоит соблюдать постельный режим. В этот период стоит отказаться от работы. Можно перевести ее в онлайн-формат, если разрешит начальство. При простуде лучше экономить силы.

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Кроме того, в первые дни заболевания не стоит принимать горячие ванны, а также употреблять алкоголь.

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