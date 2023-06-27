27 июня 2023, 15:32
Врач Павлова рассказала, из-за какого продукта растет живот
Врач Павлова заявила, что от кофе может расти живот
Употребление кофе может спровоцировать рост живота. Такой информацией поделилась эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на официальный Telegram-канал врача.
Многие люди воздерживаются от сладкого, чтобы избежать появления лишних килограммов. Однако они в больших количествах пьют кофе. При этом часто в этот напиток добавляют сладкие сиропы, которые могут аукнуться набором веса. Например, в маленьком стакане капучино содержится порядка 50 калорий.
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«Не так страшен кофе, как-то, что мы в него добавляем», — пояснила Павлова.
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