Здоровье 27 июня 2023, 15:32 Врач Павлова рассказала, из-за какого продукта растет живот Врач Павлова заявила, что от кофе может расти живот

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Употребление кофе может спровоцировать рост живота. Такой информацией поделилась эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на официальный Telegram-канал врача.

Многие люди воздерживаются от сладкого, чтобы избежать появления лишних килограммов. Однако они в больших количествах пьют кофе. При этом часто в этот напиток добавляют сладкие сиропы, которые могут аукнуться набором веса. Например, в маленьком стакане капучино содержится порядка 50 калорий.

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«Не так страшен кофе, как-то, что мы в него добавляем», — пояснила Павлова.