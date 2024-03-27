Здоровье 27 марта 2024, 12:19 Врач Павлова рассказала, что саркопеническое ожирение вызывает малоподвижный образ жизни и нарушение сна

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Саркопеническое ожирение, когда жировая ткань замещает мышцы, раньше встречалось у пожилых людей, а теперь заметно помолодело. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По ее словам, саркопеническое ожирение бывает внешне незаметно. Человек может даже выглядеть стройным, но при этом быть на ощупь, как желе. Это нарушение провоцируют три фактора. Во-первых, недостаточная физическая нагрузка, во-вторых, неправильное питание, а в-третьих — нарушение режима дня.

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«Должна быть регулярная физическая активность. Необязательно ходить семь дней в неделю в клуб: если выполнять небольшой, но ежедневный комплекс упражнений — приседания, отжимания — уже будет хорошо», — подчеркнула врач.

Она добавила, что также нужно добавить в свой рацион побольше белка и ложиться спать до полуночи, потому что иначе выделяется кортизол, провоцирующий ожирение.

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