Здоровье 26 января 2024, 11:27 Врач Павлова рассказала, что постоянное употребление кефира на ночь может привести к развитию преддиабета

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщила, что постоянное употребление кисломолочных продуктов на ночь, в частности — кефира, может привести к накоплению жировой ткани и развитию преддиабета.

«Теперь используются такие понятия, как гликемический индекс и инсулиновый индекс. То есть теперь мы смотрим, как меняется уровень глюкозы и инсулина в крови после употребления тех или иных продуктов», — сообщила Павлова.

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Медик пояснила, что все кисломолочные продукты имеют высокий инсулиновый индекс. А гормон инсулин максимально активен именно в вечернее время суток. Выпивая кефир на ночь, печень человека начинает ускоренно синтезировать глюкозу, добавила Павлова.