Здоровье 05 сентября 2023, 11:42 Врач Павлова рассказала, что четверть тарелки во время ужина должны занимать белковые продукты

Читать 360tv в

Старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова в разговоре с изданием kp.ru рассказала, что четверть тарелки во время ужина должны занимать белки.

Причем речь идет не о растительных белках, а о белках животного происхождения. По словам медика, именно из него формируются и жиры, и углеводы.

Реклама

«Представьте, вы съели только кусок рыбы. Из этой рыбы организм сам синтезирует себе белок, какой нужен, необходимые жиры и углеводы, тот же сахар», — процитировало utro.ru специалиста.

Из животного белка лучше всего выбирать яйца, мясо, птицу, рыбу и молочные продукты. В качестве углеводов на ужин подойдут крупы, макароны, зерновой хлеб. Около 35% тарелки следует отдать овощам.