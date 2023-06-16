16 июня 2023, 13:51
Врач Павлова посоветовала пить не менее 2 литров воды в жару
Летом при высоких температурах очень важно не забывать соблюдать водный баланс. В жару следует пить не менее двух литров в день, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова сайту kp.ru.
По словам специалиста, для лучшего насыщения необходимо пить простую воду температурой от 35 до 40 градусов. Ледяная вода может спровоцировать простудные заболевания и окажет дополнительную нагрузку на иммунную систему.
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Врач также порекомендовала добавить в воду дольку лимона или свежего огурца для взбодрения и энергии.
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