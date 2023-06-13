Здоровье 13 июня 2023, 19:12 Врач Павлова посоветовала людям с диабетом подсчитывать количество углеводов в рационе

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Людям с сахарным диабетом первого типа следует постоянно подсчитывать количество углеводов в рационе и следить за калорийностью пищи. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщили «Народные новости».

По словам специалиста, такие меры необходимы для четкого установления количества инсулина, который необходимо ввести перед едой. Также людям с диабетом и лишним весом рекомендуется вести дневник питания, он поможет контролировать калорийность пищи.

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Врач отметила, что многие заведения общепита часто занижают калорийность блюд, для здоровья диабетиков это может представлять серьезную опасность.