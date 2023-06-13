13 июня 2023, 19:12
Врач Павлова посоветовала людям с диабетом подсчитывать количество углеводов в рационе
Людям с сахарным диабетом первого типа следует постоянно подсчитывать количество углеводов в рационе и следить за калорийностью пищи. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщили «Народные новости».
По словам специалиста, такие меры необходимы для четкого установления количества инсулина, который необходимо ввести перед едой. Также людям с диабетом и лишним весом рекомендуется вести дневник питания, он поможет контролировать калорийность пищи.
Реклама
Врач отметила, что многие заведения общепита часто занижают калорийность блюд, для здоровья диабетиков это может представлять серьезную опасность.
Питание
Реклама
Реклама