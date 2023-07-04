Здоровье 04 июля 2023, 13:04 Врач Павлова порекомендовала изменить рацион для избавления от «пивного живота»

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова в разговоре с изданием Pravda.Ru порекомендовала изменить рацион питания, чтобы избавиться от «пивного живота».

По словам медика, подобного рода ожирение опасно инфарктом миокарда, инсультом, метаболическим синдромом и сахарным диабетом, написали «Известия».

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Люди, которые страдают от подобной проблемы, должны сдать анализы на общий тестостерон, эстрадиол, дигидротестостерон, пролактин, инсулин, глюкозу, гликированный гемоглобин. Но в первую очередь следует посетить эндокринолога, добавила Павлова.