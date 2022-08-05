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    05 августа 2022, 14:59

    Врач Павлова объяснила, в чем заключается вред арбузной диеты

    Оксана Лавнюженко

    Эндокринолог клиники МГУ доктор Зухра Павлова заявила, что арбузная диета может нанести существенный вред здоровью человека. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал медика.

    Медик отметила, что арбуз ни в коем случае нельзя относить к полноценной еде.

    «Уверена, что и вы знаете: сколько бы вы не съели арбуза, через короткий срок начинает сосать под ложечкой. По одной простой причине — вы поели неполноценно», — добавила Павлова.

    Арбузы богаты полезной для пищеварения клетчаткой, минералами и витаминами, однако они не могут удовлетворить потребности организма в жирах и белках.

    «Арбузная диета не поможет вам сбросить жир, вы потеряете ценные мышцы. А мышцы, как я уже много раз говорила — это наша молодость. И самый важный орган в теле человека — сердце — тоже мышца. Не надо его ослаблять», — сообщила эндокринолог.

    В заключение она посоветовала есть арбузы лишь в качестве десерта.