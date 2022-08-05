Врач Павлова объяснила, в чем заключается вред арбузной диеты

Эндокринолог клиники МГУ доктор Зухра Павлова заявила, что арбузная диета может нанести существенный вред здоровью человека. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал медика.

Медик отметила, что арбуз ни в коем случае нельзя относить к полноценной еде.

«Уверена, что и вы знаете: сколько бы вы не съели арбуза, через короткий срок начинает сосать под ложечкой. По одной простой причине — вы поели неполноценно», — добавила Павлова.

Арбузы богаты полезной для пищеварения клетчаткой, минералами и витаминами, однако они не могут удовлетворить потребности организма в жирах и белках.

«Арбузная диета не поможет вам сбросить жир, вы потеряете ценные мышцы. А мышцы, как я уже много раз говорила — это наша молодость. И самый важный орган в теле человека — сердце — тоже мышца. Не надо его ослаблять», — сообщила эндокринолог.

В заключение она посоветовала есть арбузы лишь в качестве десерта.