Врач Павлова объяснила, как подавить желание съесть что-то сладкое

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова рассказала, как эффективно справиться с желанием съесть что-то сладкое или жирное. Об этом она сообщила в беседе с радиостанцией Sputnik.

Как отметила медик, вовремя выпитая вода может отбить стремление съесть вредную пищу.

«Еще Салтыков-Щедрин писал о людях, которым хочется „не то конституции, не то севрюжины с хреном“. Когда вы ощущаете такое неопределенное желание, то выбор надо делать не в сторону еды. Выпейте в такие минуты воды. Вовремя выпитая жидкость может отбить желание что-то съесть», — добавила Павлова.

Эндокринолог подчеркнула, что если все время «заедать» стресс, чтобы хотя бы на время получить положительные эмоции, то можно очень быстро набрать лишний вес и заработать ряд заболеваний.

В моменты сильного желания съесть что-то вредное врач посоветовала не думать об эмоциях, а думать о себе и о своем здоровье.