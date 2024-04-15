Здоровье 15 апреля 2024, 12:38 Врач Павлова: худеть при обильном питании могут люди с тиреотоксикозом

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Некоторые люди много едят и при этом худеют. Такое свойство часто встречается у пациентов с гиперфункцией щитовидной железы — тиреотоксикозом, рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, у таких людей очень высокие метаболические функции, это никогда не было и не будет нормой. Также причиной похудения при обильном питании могут стать паразиты, которые потребляют большое количество калорий.

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Вариант нормы возможен при повышенном расходе энергии, когда человек физически активен. Он ест и не толстеет, поскольку эффективно тратит то, что съедает, отметила Павлова.