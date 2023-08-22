Здоровье 22 августа 2023, 15:14 Врач Павлова: чаще всего к развитию алкоголизма приводит пиво

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Именно пиво становится причиной развития различных форм алкоголизма у людей. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале, сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, чрезмерное употребление пивных напитков нередко приводит к появлению груди у мужчин за счет преобразования тестостерона в эстрогены и возникновению нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.

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Кроме того, пиво повышает риски развития ожирения и опухолевых заболеваний, добавила эндокринолог.