Здоровье 29 января 2024, 13:07 Врач Павлова: чай без сахара способен замедлить старение

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Ежедневное употребление чая без сахара способствует замедлению возрастных процессов в организме. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, омолаживающий эффект достигается при ежедневном употреблении трех чашек чая в день. Замедлить старение помогают активные соединения и вещества, содержащиеся в напитке. Особенно полезен чай без добавления меда, молока и сиропов.

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«Сорт чая при этом особого значения не имеет, главное — пить напиток регулярно, но в умеренном количестве», — отметила Павлова.