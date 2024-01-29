29 января 2024, 13:07
Врач Павлова: чай без сахара способен замедлить старение
Ежедневное употребление чая без сахара способствует замедлению возрастных процессов в организме. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщил «ФедералПресс».
По словам специалиста, омолаживающий эффект достигается при ежедневном употреблении трех чашек чая в день. Замедлить старение помогают активные соединения и вещества, содержащиеся в напитке. Особенно полезен чай без добавления меда, молока и сиропов.
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«Сорт чая при этом особого значения не имеет, главное — пить напиток регулярно, но в умеренном количестве», — отметила Павлова.
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