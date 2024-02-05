05 февраля 2024, 11:56
Врач Павлова: бокал вина перед сном портит качество сна
Многие считают, что бокал вина вечером способствует крепкому сну, однако алкоголь только нарушает его качество. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале, сообщило Utro.ru.
По словам специалиста, спиртное действительно сокращает время засыпания. Но при этом алкоголь разрушает нормальную архитектуру сна и сокращает продолжительность фазы быстрого движения глаз.
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«Именно во время этой фазы мозг обрабатывает полученную за день информацию, показывает нам сновидения и готовит к пробуждению. Если фаза сокращается, качество сна падает», — отметила Павлова.
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Алкоголь
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