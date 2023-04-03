Здоровье 03 апреля 2023, 15:30 Врач Павличенко развенчала миф о вреде всех продуктов с Е-добавками

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Далеко не все добавки, которые в составе продукта обозначаются буквой Е, являются вредными для здоровья человека. Об этом рассказала диетолог, кардиолог Светлана Павличенко в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, на сегодняшний день все добавки являются безопасными, их использование в производстве строго зарегламентировано.

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Диетолог отметила, что в систему маркировок с приставкой Е включены и натуральные добавки, например, паприка в этой системе обозначается знаком Е160.