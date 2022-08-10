Врач Павличенко рассказала, как бороться с перееданием

Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала людям, склонным к лишнему весу, как эффективно бороться с перееданием. Об этом написало издание Pravda.Ru.

По словам специалиста, для разных людей существуют разные триггеры.

«Для кого-то это чтение новостей онлайн. Перелистывая новостные сайты, можно и не заметить, как опустел пакетик чипсов рядом с нами. Решение проблемы — не брать с собой еду к компьютеру. Или реже читать новости», — добавила она.

Павличенко посоветовала не морить себя голодом, а разрешать время от времени съедать «запрещенные» продукты.

«Любые дополнительные ограничения — это стресс, и морить себя голодом — не лучший способ справиться с пищевым расстройством. Разрешите себе есть все, но понемногу. Например, ровно один ломтик пиццы. Или маленький кусочек торта. Главное — вовремя остановиться», — резюмировала специалист.