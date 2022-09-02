Здоровье 02 сентября 2022, 01:16 Поделиться Telegram

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Viber Врач Павличенко рассказала, как побороть сахарную зависимость Unsplash

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Многие люди не могут прожить без сладостей. Однако существует несколько способов побороть подобный вид зависимости. О вариантах решения проблемы рассказали врач-кардиолог Светлана Павличенко и психолог Сергей Пустовойтов. Об этом сообщила Lenta.ru.

Пустовойтов рассказал, что сахарная зависимость формируется, если человек сталкивается с серьезными трудностями. Поглощая быстрые углеводы, он таким образом старается уйти от реальности.

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По словам медика, чтобы побороть сахарную зависимость, необходимо сократить количество быстрых углеводов дома и на работе. Кроме того, очень важно выявить причину расстройства. Также нужно взять себе за правило употреблять пищу только за столом. Это исключить риск несогласованных перекусов, которые чаще всего состоят из сладкого.

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Врач-кардиолог, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание» Светлана Павличенко же рассказала, что хорошей альтернативой сладостям могут стать фрукты.

«Свежие фрукты и ягоды — это естественный источник сахара, при этом богатый клетчаткой, антиоксидантами и другими полезными веществами. Благодаря клетчатке, сахар из фруктов медленнее усваивается, постепенно поступая в кровь и не вызывая скачков уровня глюкозы. Только не заменяйте свежие фрукты сухофруктами, так как в них много сахара и углеводов», — пояснила медик.

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