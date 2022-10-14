Врач Павличенко посоветовала продукты для предотвращения преждевременного старения | 360°

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Врач Павличенко посоветовала продукты для предотвращения преждевременного старения

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Врач Светлана Павличенко рассказала, что продукты с антиоксидантами помогают избежать преждевременного старения. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным сайта kp.ru, к таким относится оливковое масло холодного отжима. В нем содержится витамин Е, который имеет сильный антиоксидантный эффект.

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«Он отвечает за процессы регенерации, помогает клеткам восстанавливаться», — уточнила Павличенко.

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Врач добавила, что антивозрастными свойствами обладают красные и синие ягоды. Пигменты антоцианы и фитоцианы, которые содержатся в них, оказывают противовоспалительный эффект и улучшают деятельность нейронов.

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