Врач Павличенко посоветовала продукты для предотвращения преждевременного старения | 360°

Здоровье 14 октября 2022, 19:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Врач Павличенко посоветовала продукты для предотвращения преждевременного старения

Читать 360tv в

Врач Светлана Павличенко рассказала, что продукты с антиоксидантами помогают избежать преждевременного старения. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным сайта kp.ru, к таким относится оливковое масло холодного отжима. В нем содержится витамин Е, который имеет сильный антиоксидантный эффект.

Реклама

«Он отвечает за процессы регенерации, помогает клеткам восстанавливаться», — уточнила Павличенко.

Реклама

Врач добавила, что антивозрастными свойствами обладают красные и синие ягоды. Пигменты антоцианы и фитоцианы, которые содержатся в них, оказывают противовоспалительный эффект и улучшают деятельность нейронов.

0 0 0 0 0 0