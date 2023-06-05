05 июня 2023, 18:25
Врач Патель: чеснок, шоколад и куркума снизят риски образования тромбов
Употребление чеснока, шоколада и куркумы способно уменьшить риски возникновения тромбов в кровеносной системе. Об этом рассказал врач Сунни Патель, сообщил «Царьград».
По словам специалиста, чеснок обладает антикоагулянтными свойствами, одного зубчика в день достаточно для предотвращения тромбообразования. Также кровеносную систему поддержит куркумин.
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Кроме того, профилактикой появления тромбов станет употребление шоколада — флавоноиды в его составе способны снизить свертываемость крови.
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