Здоровье 05 июня 2023, 18:25 Врач Патель: чеснок, шоколад и куркума снизят риски образования тромбов

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Употребление чеснока, шоколада и куркумы способно уменьшить риски возникновения тромбов в кровеносной системе. Об этом рассказал врач Сунни Патель, сообщил «Царьград».

По словам специалиста, чеснок обладает антикоагулянтными свойствами, одного зубчика в день достаточно для предотвращения тромбообразования. Также кровеносную систему поддержит куркумин.

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Кроме того, профилактикой появления тромбов станет употребление шоколада — флавоноиды в его составе способны снизить свертываемость крови.