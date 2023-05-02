Здоровье 02 мая 2023, 18:49 Врач Парфенов: регулярная физическая активность замедлит развитие деменции

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Развитие надвигающейся деменции, которая характеризуется снижением познавательной деятельности, можно замедлить благодаря регулярной физической активности. Об этом сообщил врач-невролог Владимир Парфенов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, отсрочить когнитивные расстройства также поможет сбалансированное питание и прием витаминов. Кроме того, замедлить развитие деменции способна регулярная умственная активность.

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Как сообщил сайт kp.ru, спортом необходимо заниматься три раза в неделю, уделяя тренировкам не менее 30 минут.