Врач-паразитолог рассказала об опасности блюд из сырого мяса

Врач-паразитолог рассказала о большой опасности, которую представляют для человека блюда из сырого мяса. К таким угощениям относятся карпаччо, тартар, севиче, сало, суши и строганина.

Блюда из сырого мяса или рыбы есть в разных кухнях мир, но без достаточной термической обработке каждое из таких угощений может стать очень опасным для человека. Дело в том, что в сыром мясе есть вероятность нахождения личинок. После попадания в организм человека, они могут развиваться гельминты, объяснила в интервью радио Sputnik врач высшей категории, кандидат биологических наук, врач патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева.

«Забудьте про отбивную с кровью — мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки», — сказала врач, подчеркнув, что также небезопасна и средняя прожарка мясных блюд.

Кроме того, без термической обработки тоже может стать опасной и соленая рыба, ведь в таком случае способ ее приготовления невозможно узнать достоверно. Чернышева добавила, что при недостаточной заморозке в рыбе также могут сохраняться личинки, заверила Чернышева.

Нежелательными для употребления блюд врач назвала карпаччо, севиче, тартар, сало, суши и строганину.