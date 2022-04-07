Врач Парамонов заявил, что гастрит не может возникнуть из-за переживаний

Многие люди в качестве причин возникновения гастрита называют тревожность. Однако в действительно такое мнение является мифом. Такой информацией поделился руководитель Центра экспертной гастроэнтерологии Алексей Парамонов. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Медик подчеркнул, что тревожность способна провоцировать боль в животе. Кроме того, из-за нее возникают чувство тяжести, отрыжка и изжога. Однако это состояние не способно вызвать гастрит.

«Это состояние называется функциональной диспепсией, проявлений у него много. Это и голодная боль, и боль после еды, чувство тяжести в желудке, отрыжка и изжоги. А „этажом ниже“ появляется синдром раздраженной толстой кишки, когда кишечник вздувается, болит, возникает нарушение стула. От этого не умирают, но качество жизни портится существенно, причем такие состояния очень часто переходят в хронические», — заметил специалист.

Специалист подчеркнул, что как правило у 80% пациентов с такой проблемой она возникает именно из-за тревожности. Для остальных же это является последствием депрессии. В таком случае стоит консультироваться со специалистом по психологической поддержке, передал NEWS.ru.