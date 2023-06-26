Здоровье 26 июня 2023, 16:01 Врач Парамонов предупредил об опасности соляриев Врач Парамонов заявил, что интенсивность излучения в солярии в 100 раз выше солнечного

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Посещение солярия может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Такой информацией поделился врач-косметолог, дерматолог и хирург Алексей Парамонов. Об этом сообщил LIFE.

Врач объяснил, что излучение от солярия в 100 раз выше солнечного. Такая процедура может привести к раку кожи, а также преждевременному старению. Солярий также опасен и для глаз. Излучение приводит к помутнению хрусталика глаза и потере зрения. Также ультрафиолет разрушает молекулы коллагена и эластина, которые придают коже упругость.

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«Вследствие потери коллагена и эластина кожа становится дряблой, теряется ее упругость, прорезаются глубокие морщины, появляется обвисание кожи (гравитационный птоз), носогубные складки, брыли, „марионетки“ и многое другое», — объяснил медик.