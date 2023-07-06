Здоровье 06 июля 2023, 17:38 Врач Парамонов порекомендовал чередовать воду с яблочным соком при пищевом отравлении

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Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов в разговоре с изданием «Взгляд» рассказал, что при пищевом отравлении необходимо пить много жидкости. В том числе подойдет яблочный сок.

При этом медик предупредил, что в чистом виде при лечении отравления яблочный сок не годится, поскольку является слишком концентрированным. А вот чередовать его с водой можно.

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Врач добавил, не стоит употреблять марганцовку, разбавленную водой. Человек, выпив этот напиток, рискует получить химический ожог.