Врач Панина назвала одну из причин появления сосудистых звездочек | 360°

Все новости

Мир

06 сентября 2022, 20:01

Слова главы МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС оценили как техническое заявление

Эксклюзив

06 сентября 2022, 19:58

«Единственное решение». Идею сменить хиджабы на платки в школах назвали разумной

Реклама

Власть

06 сентября 2022, 19:47

Путин оценил востребованность ВЭФ как наивысшую

Подмосковье

06 сентября 2022, 19:46

Мурал с изображением девушки племени майя с татуировкой русского ученого Кнорозова появился в Балашихе

Общество

06 сентября 2022, 19:13

Раненая белая «медведица» с острова Диксон оказалась самцом

Мир

06 сентября 2022, 19:11

Эрдоган против антироссийских санкций. Президент Турции дал понять Западу, что гегемонии конец

Подмосковье

06 сентября 2022, 18:56

Детсад на улице Твардовского в Балашихе разгрузил очередь

Подмосковье

06 сентября 2022, 18:53

Детей-шахматистов позвали на международный турнир в «Крокус Сити»

Подмосковье

06 сентября 2022, 18:52

Больше 50 тысяч малых и средних предпринимателей зарегистрировались в Подмосковье в 2022 году

Здоровье

06 сентября 2022, 15:04

Врач Панина назвала одну из причин появления сосудистых звездочек

Читать 360tv в

Гастроэнтеролог Наталья Панина рассказала, сосудистые звездочки могут говорить о заболеваниях печени. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным ИА Nation News, проблемы с печенью часто не имеют симптомов. На них могут указывать довольно не очевидные признаки.

Реклама

«Появление сосудистых звездочек на коже, покраснение ладоней, увеличение живота в объеме, отечность», — заключила Панина.

Реклама

Врачи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама