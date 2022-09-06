Врач Панина назвала одну из причин появления сосудистых звездочек | 360°

Здоровье 06 сентября 2022, 15:04 Поделиться Telegram

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Viber Врач Панина назвала одну из причин появления сосудистых звездочек

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Гастроэнтеролог Наталья Панина рассказала, сосудистые звездочки могут говорить о заболеваниях печени. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным ИА Nation News, проблемы с печенью часто не имеют симптомов. На них могут указывать довольно не очевидные признаки.

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«Появление сосудистых звездочек на коже, покраснение ладоней, увеличение живота в объеме, отечность», — заключила Панина.

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