Здоровье 23 января 2024, 13:31 Врач Пальченко рассказала, что психологический голод возникает как механизм защиты на фоне стресса

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Врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Урал» Евгения Пальченко в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, что психологический голод возникает на фоне психологических проблем как механизм защиты. Человеку хочется «заесть» проблемы чем-то мучным или сладким, чтобы испытать выброс серотонина — гормона счастья.

Как написали «Известия», опасность такого вида голода заключается в том, что он вызывает зависимость. Человеку хочется на фоне стресса или плохого настроения есть еще больше вредной еды.

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«На фоне психологических проблем голод возникает как механизм защиты, формируются новые привычки: заесть стресс или плохое настроение, обиду или одиночество, приступ тревоги», — пояснила медик.