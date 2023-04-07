Здоровье 07 апреля 2023, 17:52 Врач Падолка рассказала, как выявить дефицит витамина С Врач Падолка заявила, что определить дефицит витамина С можно с помощью пробы щипка

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Чтобы узнать, присутствует ли в организме недостаток витамина С, можно провести пробу щипка. Такой информацией поделилась нутрициолог Катерина Падолка. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Чтобы провести пробу, нужно захватить кожную складку указательными и большими пальцами обеих рук. Расстояние между руками должно составлять порядка двух-трех миллиметров. После кожу необходимо сместить в противоположном направлении, написали Nation News.

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«Если на этом месте появилось кровоизлияние, то это говорит о чрезмерной ломкости капилляров, то есть и дефиците витамина С», — рассказала медик.