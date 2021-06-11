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    11 июня 2021, 12:55

    Врач озвучил способ предотвратить онемение конечностей после ковида

    Алена Макаренко

    Часть пациентов с постковидным синдромом жалуется на онемение конечностей или снижение их чувствительности. Как это предотвратить, рассказал врач-терапевт и медицинский блогер Филипп Кузьменко.

    Врач озвучил способ предотвратить онемение конечностей после ковида

    Онемение или снижение чувствительности может быть причиной воздействия коронавируса на нервные волокна.

    «Коронавирус знаменит тем, что по факту отключает нам нейроны, мы теряем запахи. Возможно, у кого-то развивается другая клиническая картина, вплоть до того, что поражаются нервные волокна, что приводит в конечном итоге к онемению конечностей», — мнение Кузьменко привела радиостанция Sputnik.

    Врач считает, что защитить от коронавируса и последующего постковидного синдрома с возможным онемением конечностей способна только вакцинация, которая работает в качестве «зонта».

    «Заразиться коронавирусной инфекцией — это как попасть под дождь. Вы с этим ничего сделать не можете. Если вы заболели, то все уже случилось, и вы просто идете мокрым и обсыхаете», — заявил терапевт.

    Поэтому нет смысла принимать препараты, чтобы все прошло, потому что от коронавируса нет лекарства. Однако разработана вакцина. Необходимо привиться, чтобы у вас был зонтик на случай дождя, посоветовал Кузьменко.