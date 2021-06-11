Врач озвучил способ предотвратить онемение конечностей после ковида

Часть пациентов с постковидным синдромом жалуется на онемение конечностей или снижение их чувствительности. Как это предотвратить, рассказал врач-терапевт и медицинский блогер Филипп Кузьменко.

Онемение или снижение чувствительности может быть причиной воздействия коронавируса на нервные волокна.

«Коронавирус знаменит тем, что по факту отключает нам нейроны, мы теряем запахи. Возможно, у кого-то развивается другая клиническая картина, вплоть до того, что поражаются нервные волокна, что приводит в конечном итоге к онемению конечностей», — мнение Кузьменко привела радиостанция Sputnik.

Врач считает, что защитить от коронавируса и последующего постковидного синдрома с возможным онемением конечностей способна только вакцинация, которая работает в качестве «зонта».

«Заразиться коронавирусной инфекцией — это как попасть под дождь. Вы с этим ничего сделать не можете. Если вы заболели, то все уже случилось, и вы просто идете мокрым и обсыхаете», — заявил терапевт.

Поэтому нет смысла принимать препараты, чтобы все прошло, потому что от коронавируса нет лекарства. Однако разработана вакцина. Необходимо привиться, чтобы у вас был зонтик на случай дождя, посоветовал Кузьменко.