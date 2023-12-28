28 декабря 2023, 14:25
Врач Озорных посоветовал сразу обращаться к медикам при детских травмах на ледяной горке
При травмировании ребенка во время катания на ледяной горке родителям важно внимательно следить за его общим состоянием. При малейших сомнениях следует сразу же обратиться за медицинской помощью, сообщил врач-педиатр Павел Озорных «Газете.ru».
По словам специалиста, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь в случае, если ребенок с трудом двигается и хромает. Не стоит пренебрегать посещением врача в ситуациях, если ребенок неудачно упал, но в целом чувствует себя хорошо.
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Кроме того, врач порекомендовал взрослым не оказывать первую помощь травмированному ребенку без участия медиков, сообщил сайт kp.ru.
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