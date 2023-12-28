Здоровье 28 декабря 2023, 14:25 Врач Озорных посоветовал сразу обращаться к медикам при детских травмах на ледяной горке

Читать 360tv в

При травмировании ребенка во время катания на ледяной горке родителям важно внимательно следить за его общим состоянием. При малейших сомнениях следует сразу же обратиться за медицинской помощью, сообщил врач-педиатр Павел Озорных «Газете.ru».

По словам специалиста, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь в случае, если ребенок с трудом двигается и хромает. Не стоит пренебрегать посещением врача в ситуациях, если ребенок неудачно упал, но в целом чувствует себя хорошо.

Реклама

Кроме того, врач порекомендовал взрослым не оказывать первую помощь травмированному ребенку без участия медиков, сообщил сайт kp.ru.