27 марта 2023, 16:05
Врач Ожерельев рассказал о причинах повышенной чувствительности зубов
Повышенная чувствительность зубов характеризуется неприятной реакцией на холодное, горячее и сладкое. О причинах такого состояния эмали рассказал главный врач медицинского стоматологического центра «Куркино» Николай Ожерельев в беседе с Pravda.Ru.
По словам специалиста, зубная эмаль может стираться при неправильно подобранной зубной щетке. Также чувствительность развивается из-за использования слишком агрессивных химических средств для ополаскивания полости рта.
Реклама
Врач подчеркнул, что причиной нарушения целостности эмали также может стать кариес и трещина на зубах.
Врачи
Реклама
Реклама