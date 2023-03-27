Здоровье 27 марта 2023, 16:05 Врач Ожерельев рассказал о причинах повышенной чувствительности зубов

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Повышенная чувствительность зубов характеризуется неприятной реакцией на холодное, горячее и сладкое. О причинах такого состояния эмали рассказал главный врач медицинского стоматологического центра «Куркино» Николай Ожерельев в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, зубная эмаль может стираться при неправильно подобранной зубной щетке. Также чувствительность развивается из-за использования слишком агрессивных химических средств для ополаскивания полости рта.

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Врач подчеркнул, что причиной нарушения целостности эмали также может стать кариес и трещина на зубах.