Здоровье 15 января 2024, 14:40 Врач Овнанян: при попадании инородного тела в дыхательные пути нужно начать интенсивно кашлять

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Если в дыхательные пути попало какое-то инородное тело, первым делом необходимо успокоиться, а затем начать интенсивно кашлять. Об этом изданию NEWS.ru сообщила врач-профилактик Эвелина Овнанян.

Именно кашель является основным защитным механизмом нашего организма при закупорке дыхательных путей.

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Овнанян пояснила, что кашель должен быть интенсивным, а для усиления эффекта можно согнуть тело. Если данный подход не является эффективным, у человека есть примерно 1,5 минуты чтобы попробовать другой метод. Нужно найти плоскую поверхность и перегнуться через нее так, чтобы живот был над линией перегиба.

«Давление из живота через диафрагму в легкие вытолкнет инородное тело», — сказала медик.