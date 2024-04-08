Здоровье 08 апреля 2024, 15:34 Врач Овнанян посоветовала есть одну сырую морковку в день для укрепления зубов и зрения

Читать 360tv в

Чтобы сделать крепче свои зубы и улучшить зрение, достаточно съедать по одной сырой моркови в день. Об этом News.ru рассказала врач-профилактик Эвелина Овнанян.

Она объяснила, что овощ богат витаминами E, C, K, B3, B5, кальцием, фосфором, натрием, калием, магнием и каротином. Причем, чтобы усвоился последний морковь нужно есть с небольшим количеством жиров. Например, с растительным маслом или сметаной.

Реклама

«Если есть по небольшой сырой морковке каждый день, можно улучшить зрение и состояние зубов», — отметила врач.

Авторы: